Брянские волки. История банды киллеров сбежавшего авторитета Емели

МОСКВА, 30 окт — РИА Новости, Виктор Званцев. Московский окружной военный суд вскоре вернется к рассмотрению громкого дела банды киллеров, специализировавшейся на ликвидации воров в законе и криминальных авторитетов. На скамье подсудимых — семеро. В 2015-м присяжные их оправдали, однако Верховный суд России отменил этот вердикт, всех членов ОПГ вернули в СИЗО. Киллеры напрямую подчинялись Николаю Емельянову по кличке Емеля — лидеру одного из крупнейших преступных сообществ Центрального региона. История "элитного" звена группировки — в материале РИА Новости.
Криминальная война
Летом 2007-го брянский криминальный авторитет Андрей Бадия вышел из здания Бежицкого районного суда и направился к своей машине. На спортивный мотоцикл, быстро приближавшийся со стороны парковки, внимания не обратил. Автоматная очередь настигла его уже в салоне. Стреляли в упор, шансов выжить не было. Полицейские, дежурившие у здания, бросились за спортбайком в погоню, однако поймать киллера так и не смогли.
Криминальный авторитет жил за городом в роскошном особняке, круглосуточно находившемся под усиленной охраной, и регулярно принимал посетителей, обращавшихся за разрешением спорных вопросов. У его группировки часто возникали разногласия с лидерами других местных банд, тоже желавших поживиться за счет коммерсантов. Для их устранения, по версии следствия, Емеля сформировал в структуре ОПГ "элитную" бригаду киллеров.
Крещение кровью
"Убойный" отряд возглавили уроженец Рославля Игорь Галанцев и экс-сотрудник правоохранительных органов Василий Петров — бывшие лидеры Рославско-Дубровской группировки, в конце 1990-х действовавшей на территории Смоленской области. По иронии судьбы именно им конкуренты Емели ранее заказали его ликвидацию, однако те, поразмыслив, предпочли не убивать главаря более мощной ОПГ, а устроиться к нему "на работу".
По версии следствия, одной из первых жертв банды Галанцева стал вор в законе Мераб Табагуа по кличке Муха, которого вместе с двумя приятелями расстреляли из автомата в брянском кафе "Апельсин" летом 2003-го. Заказчиком выступил некий Петр Турлаев.
Спустя пару месяцев после убийства его остановили сотрудники патрульно-постовой службы для дежурной проверки документов. Вместо паспорта преступник выхватил из кармана пистолет и открыл огонь на поражение. Несколько пуль угодили полицейскому в ногу — спасти его удалось только благодаря быстрой госпитализации. Сам Турлаев с места ЧП скрылся. Его поймали лишь спустя десять лет, а срок (19 лет колонии строгого режима) за убийство вора в законе он получил в сентябре этого года.
Турлаеву повезло — следователи уверены, что, зачищая следы преступлений, участники ОПГ физически избавлялись от непосредственных исполнителей.
Поиски главаря
Разработкой преступного сообщества Емели более десяти лет занимались оперативники сразу нескольких регионов — Брянска, Калуги и Москвы, а также следователи СК. Им удалось уговорить несколько человек дать показания не только на членов группировки, но и на их лидеров. В качестве важных свидетелей выступили как потерпевшие, так и сами бандиты. На время расследования уголовного дела многих из них взяли под госзащиту.
В итоге на скамье подсудимых оказались пятеро: Игорь Галанцев, Сергей Новгородов, Игорь Семенов, Геннадий Баронов и Петр Турлаев. Всем предъявили обвинения по статьям "Организация и участие в преступном сообществе", "Бандитизм", "Убийство" (шесть эпизодов), "Незаконный оборот оружия", "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов", "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью" и "Хулиганство".
Их дело снова рассмотрит Московский окружной суд, в котором проходили первые слушания. Правда, на этот раз дожидаются приговора уже семеро — за два года оперативники поймали еще двух участников ОПГ: Андрея Гурова и Олега Терешина.
"Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, — отмечают калужские следователи. — Обвиняемые вновь заявили ходатайство о рассмотрении уголовного дела судом с участием присяжных заседателей".