Брянские волки. История банды киллеров сбежавшего авторитета Емели

МОСКВА, 30 окт — РИА Новости, Виктор Званцев. Московский окружной военный суд вскоре вернется к рассмотрению громкого дела банды киллеров, специализировавшейся на ликвидации воров в законе и криминальных авторитетов. На скамье подсудимых — семеро. В 2015-м присяжные их оправдали, однако Верховный суд России отменил этот вердикт, всех членов ОПГ вернули в СИЗО. Киллеры напрямую подчинялись Николаю Емельянову по кличке Емеля — лидеру одного из крупнейших преступных сообществ Центрального региона. История "элитного" звена группировки — в материале РИА Новости.

Криминальная война

Летом 2007-го брянский криминальный авторитет Андрей Бадия вышел из здания Бежицкого районного суда и направился к своей машине. На спортивный мотоцикл, быстро приближавшийся со стороны парковки, внимания не обратил. Автоматная очередь настигла его уже в салоне. Стреляли в упор, шансов выжить не было. Полицейские, дежурившие у здания, бросились за спортбайком в погоню, однако поймать киллера так и не смогли.

Громкое убийство стало лишь очередным эпизодом криминальной войны, бушевавшей в городе. "Начиная с нулевых главенствующее положение в криминальной иерархии Брянска занимал Николай Емельянов, человек исключительно жестокий и расчетливый — рассказывает РИА Новости сотрудник местной полиции, пожелавший остаться неназванным. — Его группировка насчитывала десятки человек и крышевала едва ли не всех бизнесменов города и области: от владельцев небольших автостоянок до директоров крупных торговых центров и рынков. У Емели были хорошие связи в местных органах власти и силовых структурах, где работали его родственники".

Криминальный авторитет жил за городом в роскошном особняке, круглосуточно находившемся под усиленной охраной, и регулярно принимал посетителей, обращавшихся за разрешением спорных вопросов. У его группировки часто возникали разногласия с лидерами других местных банд, тоже желавших поживиться за счет коммерсантов. Для их устранения, по версии следствия, Емеля сформировал в структуре ОПГ "элитную" бригаду киллеров.

© Фото : УМВД по Брянской области Емельянов уже несколько лет находится в розыске © Фото : УМВД по Брянской области Емельянов уже несколько лет находится в розыске

Крещение кровью

"Убойный" отряд возглавили уроженец Рославля Игорь Галанцев и экс-сотрудник правоохранительных органов Василий Петров — бывшие лидеры Рославско-Дубровской группировки, в конце 1990-х действовавшей на территории Смоленской области. По иронии судьбы именно им конкуренты Емели ранее заказали его ликвидацию, однако те, поразмыслив, предпочли не убивать главаря более мощной ОПГ, а устроиться к нему "на работу".

По версии следствия, одной из первых жертв банды Галанцева стал вор в законе Мераб Табагуа по кличке Муха, которого вместе с двумя приятелями расстреляли из автомата в брянском кафе "Апельсин" летом 2003-го. Заказчиком выступил некий Петр Турлаев.

Спустя пару месяцев после убийства его остановили сотрудники патрульно-постовой службы для дежурной проверки документов. Вместо паспорта преступник выхватил из кармана пистолет и открыл огонь на поражение. Несколько пуль угодили полицейскому в ногу — спасти его удалось только благодаря быстрой госпитализации. Сам Турлаев с места ЧП скрылся. Его поймали лишь спустя десять лет, а срок (19 лет колонии строгого режима) за убийство вора в законе он получил в сентябре этого года.

Турлаеву повезло — следователи уверены, что, зачищая следы преступлений, участники ОПГ физически избавлялись от непосредственных исполнителей.

Поиски главаря

Разработкой преступного сообщества Емели более десяти лет занимались оперативники сразу нескольких регионов — Брянска, Калуги и Москвы, а также следователи СК. Им удалось уговорить несколько человек дать показания не только на членов группировки, но и на их лидеров. В качестве важных свидетелей выступили как потерпевшие, так и сами бандиты. На время расследования уголовного дела многих из них взяли под госзащиту.

"По версии следствия, в 2000-2004 годах Галанцев совместно с Николаем Емельяновым, находящимся в международном розыске, организовали преступное сообщество. В процессе борьбы за власть и сокрытия своей преступной деятельности участники группировки с 2003-го по 2007 год совершили шесть заказных убийств других членов преступного мира, — рассказывают в СУ СКР по Калужской области. — Для криминальной деятельности они приобретали огнестрельное оружие: боевое, охотничье и травматическое, а также боеприпасы к нему. В ходе обысков у обвиняемых нашли радиостанции и специальные технические устройства, сканирующие частоты раций сотрудников правоохранительных органов".

В итоге на скамье подсудимых оказались пятеро: Игорь Галанцев, Сергей Новгородов, Игорь Семенов, Геннадий Баронов и Петр Турлаев. Всем предъявили обвинения по статьям "Организация и участие в преступном сообществе", "Бандитизм", "Убийство" (шесть эпизодов), "Незаконный оборот оружия", "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов", "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью" и "Хулиганство".

© Фото : УМВД по Брянской области Олег Терешин © Фото : УМВД по Брянской области Олег Терешин

Участники процесса не просчитались, сделав ставку на суд присяжных заседателей — в 2015-м им вынесли оправдательный вердикт. Впрочем, на свободе компания провела всего несколько месяцев — до тех пор, пока Верховный суд России не отменил это решение.

Их дело снова рассмотрит Московский окружной суд, в котором проходили первые слушания. Правда, на этот раз дожидаются приговора уже семеро — за два года оперативники поймали еще двух участников ОПГ: Андрея Гурова и Олега Терешина.

"Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, — отмечают калужские следователи. — Обвиняемые вновь заявили ходатайство о рассмотрении уголовного дела судом с участием присяжных заседателей".

Скорее всего, судебный процесс затянется на несколько месяцев. Впрочем, до окончательного разгрома группировки еще далеко — ее лидер Николай Емельянов уже несколько лет находится в международном розыске. Он входит в десять самых опасных преступников, за любую информацию о которых МВД обещает награду в миллион рублей. Кроме того, по словам оперативников, на свободе остаются и другие участники сообщества, а счет совершенным ими убийствам идет на десятки.