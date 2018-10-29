РЖД начали пропускать в Сочи поезда с грузами первой необходимости

МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. РЖД начали пропускать в Сочи поезда с продукцией для нужд региона, сообщает компания.

Из-за дождей в среду в Туапсинском и Апшеронском районах, а также в Сочи произошли подтопления. По данным ГУ МЧС по региону, в 29 населенных пунктах произошли подтопления 2365 жилых домов. По уточненным данным, погибли шесть человек, пострадали 60, неизвестна судьба двух человек.

"На направлении Горячий Ключ — Адлер началось движение грузовых поездов, с продукцией для нужд региона. Первый грузовой состав с топливом для самолетов и автомобилей, мукой и продовольствием уже проследовал на станцию Адлер. Также сегодня на станцию Туапсе прибыло пять грузовых составов. В ближайшие сутки планируется ввести движение уже сформированных грузовых поездов в график", — говорится в сообщении.