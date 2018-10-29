РЖД начали пропускать в Сочи поезда с грузами первой необходимости

МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. РЖД начали пропускать в Сочи поезда с продукцией для нужд региона, сообщает компания.
"На направлении Горячий Ключ — Адлер началось движение грузовых поездов, с продукцией для нужд региона. Первый грузовой состав с топливом для самолетов и автомобилей, мукой и продовольствием уже проследовал на станцию Адлер. Также сегодня на станцию Туапсе прибыло пять грузовых составов. В ближайшие сутки планируется ввести движение уже сформированных грузовых поездов в график", — говорится в сообщении.