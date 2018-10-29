Родные рассказали о шоке от гибели журналиста НТВ Развозжаева

САРАТОВ, 29 окт — РИА Новости. Родные корреспондента НТВ Никиты Развозжаева, который покончил с собой в Москве, считали его успешным и талантливым, его смерть стала для них шоком.

Ранее в пресс-службе НТВ сообщили РИА Новости, что сотрудник телеканала Никита Развозжаев покончил с собой в понедельник. На своей странице в соцсети "ВКонтакте" журналист оставил прощальное послание родным и близким. Следствие начало проверку по факту смерти журналиста. Бывшая коллега Развозжаева по НТВ Юлия Перепелова рассказала РИА Новости, что журналист в последнее время испытывал личные проблемы, не связанные с работой.

"Мы все в шоке. Он был очень умный, талантливый, успешный во всем. Что случилось, мы не знаем. Это боль для всех", — сказала РИА Новости родственница Развозжаева.

"Солнышко мое, Никита! Зачем, зачем так? Я считала тебя крепким, родной мой. Как же мне жить без тебя? Ты был для меня светом в окошке. Светлая память тебе", — написала бабушка журналиста на своей странице в социальной сети "Одноклассники".

Год назад во время прямого включения из Парка Горького в День ВДВ 2 августа нетрезвый мужчина ударил Развозжаева, корреспондента программы "Чрезвычайное происшествие", кулаком в лицо. Обидчик журналиста НТВ, который, как выяснилось, никакого отношения к ВДВ не имел, получил полгода исправительных работ. Тогда Развозжаев в беседе с РИА Новости отметил, что решение суда его устраивает.

Никита Развозжаев родился 22 июля 1993 года в Саратове. Окончил Институт журналистики Саратовского государственного университета. Работал в ГТРК "Саратов", а с конца 2016 года — в программе "Чрезвычайное происшествие" на НТВ.