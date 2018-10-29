Экс-главе Новомосковска Тульской области вынесли приговор

ВОРОНЕЖ, 29 окт — РИА Новости. Суд приговорил к двум годам колонии-поселения обвиняемого в превышении должностных полномочий экс-главу администрации муниципального округа Новомосковск в Тульской области, сообщила в понедельник РИА Новости помощник председателя Новомосковского городского суда Надежда Горяинова.

Вадим Жерздев обвинялся по статье "использование должностным лицом своих служебных полномочий вопреки интересам службы, если это деяние совершено из корыстной или иной личной заинтересованности и повлекло существенное нарушение прав и законных интересов граждан или организаций либо охраняемых законом интересов общества или государства". Санкция данной статьи предусматривает до четырех лет лишения свободы.

Приговор Жерздеву вынес 29 октября Новомосковский городской суд. "Ему назначено два года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении", — сказала собеседница агентства.

По ее словам, также Жерздеву нельзя три года занимать руководящие должности.

Горяинова отметила, что до вступления приговора в законную силу бывший глава города будет находиться под домашним арестом.

Родившийся в Туле Жерздев за годы своей карьеры был депутатом Тульской областной думы, заместителем губернатора области, первым заместителем главы Новомосковска.

Собрание депутатов муниципального образования город Новомосковск 15 июня прекратило полномочия Жерздева, отправив его в отставку по собственному желанию.