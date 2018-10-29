Туапсинцы поблагодарили волонтеров за помощь в расчистке дворов

ТУАПСЕ, 29 окт — РИА Новости. Жители Туапсе благодарят волонтеров за помощь в расчистке города после подтопления.
"Ила во дворе было по колено. Огромная благодарность волонтерам, которые помогли его вычистить. В нашем доме в основном пенсионеры живут. Если не они, не знаю, что делали бы. И соседним дворам они тоже помогли", — рассказали РИА Новости супруги.
Из-за сильных дождей в Туапсинском и Апшеронском районах, а также в Сочи произошло наводнение. Введен режим ЧС, частично эвакуировано население, оперативные службы переведены на усиленный режим работы. Погибли шесть человек, пострадали 60, неизвестна судьба двух человек. Региональные власти сообщили о начале выплат компенсаций и единовременных выплат пострадавшим в результате ЧС.