В Волгоградской области задержали сбежавших из колонии заключенных

ВОЛГОГРАД, 29 окт — РИА Новости. Двоих осужденных, сбежавших из колонии-поселения в городе Волжский Волгоградской области десять дней назад, задержали, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД по региону.

"Двое заключенных были задержаны на территории Калачевского района Волгоградской области. Они передвигались по лесополосе вдоль федеральной автодороги", — сообщили РИА Новости в полиции.

По данным ведомства, сейчас устанавливается, где находились мужчины на протяжении десяти суток после побега из колонии-поселения, которая расположена в Волжском.