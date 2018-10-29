В Москве арестовали напавшего с битой на гулявшего с коляской мужчину

МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Тимирязевский суд Москвы на два месяца арестовал автомобилиста, который напал с битой на гулявшего с коляской мужчину, сообщили РИА Новости в суде.

"Постановлением Тимирязевского районного суда Москвы в отношении Дмитрия Метеленко была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок 2 месяца, то есть до 28 декабря 2018 года", — рассказал собеседник агентства.

Метеленко обвиняют в совершении преступления, предусмотренного пунктом "з" части 2 статьи 111 УК РФ ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия").

Ранее председатель следственного комитета Александр Бастрыкин инициировал передачу уголовного дела из полиции в центральный аппарат СК.

По данным СМИ, автомобилист несколько раз ударил битой мужчину, гулявшего с маленьким ребенком; коляска, в которой находился ребенок, при этом перевернулась. Следователи намерены установить мотивы нападавшего, изучить все обстоятельства произошедшего, в частности, проверить, не пострадал ли ребенок в ходе этого инцидента.

Как уточнила официальный представитель МВД России Ирина Волк, инцидент произошел на Селигерской улице в Москве, пострадавший мужчина госпитализирован. Нападавший с места происшествия скрылся, бросив автомобиль. Позднее 29-летнего уроженец Ростовской области был задержан.