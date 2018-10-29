Прокуратура Кубани проверяет условия содержания львицы, напавшей на девочку

СОЧИ, 29 окт – РИА Новости. Прокуратура Краснодарского края организовала проверку условий содержания в цирке львицы, которая напала на девочку, сообщили РИА Новости в надзорном ведомстве.

В воскресенье во время представления в передвижном цирке на Кубани львица через ограждение набросилась на ребенка, сидевшего в первом ряду. Девочка с рваными ранами лица и другими повреждениями была госпитализирована. Уголовное дело возбуждено по статье "оказание услуги, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей", директор цирка задержан.

"Организована проверка органами прокуратуры края и района об охране использования объектов животного мира при содержании в неволе", — заявили в прокуратуре.