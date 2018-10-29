Подозреваемого в смертельном ДТП в Петербурге заключили под стражу

С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 окт — РИА Новости. Суд вынес решение о заключении под стражу водителя, подозреваемого в совершении ДТП, в котором погибли восемь человек, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.

"Двадцать девятого октября по ходатайству следователя ГСУ ГУМВД России судьей Куйбышевского суда подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", — говорится в сообщении. Ранее сообщалось о ДТП 27 октября на Западном скоростном диаметре, в результате которого погибли восемь человек.

"По предварительным данным, водитель грузовика "Скания" совершил столкновение с впереди идущим автомобилем "Ивеко". В результате этого водитель "Ивеко" выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с микроавтобусом "Хендай Старекс". В результате аварии водитель и семь пассажиров микроавтобуса погибли на месте. Водитель автомобиля "Ивеко" был госпитализирован в больницу. Водитель второго грузовика не пострадал", — сказано в сообщении.

В рамках возбужденного уголовного дела, по результатам осмотра места происшествия, в качестве подозреваемого был задержан водитель автомобиля "Скания".