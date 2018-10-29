К зданию "Новой газеты" привезли овец в жилетках "Пресса"

МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Три клетки с овцами, одетыми в жилетки с надписью "Пресса", неизвестные привезли к зданию редакции "Новой газеты" в Потаповском переулке в Москве, сообщила РИА новости пресс-секретарь издания Надежда Прусенкова; это уже третья акция против издания.

"Полицию вызвали не мы, а охрана здания, они действуют по инструкции. Это не наше здание, и они (те, кто привез клетки – ред.) не заходят внутрь редакции. Но на клетках со зверями написано "Новая газета", поэтому очевидно, что это адресовано нам… Уже приехал наряд, будут снимать видео, всем этим будут заниматься правоохранительные органы", — сказала Прусенкова.

По ее словам, сотрудники редакции не успели заметить, кто привез животных, однако известно, что клетки с овцами к зданию "Новой газеты" доставили на машине. Других опознавательных знаков и записок на клетках не было, добавила собеседница агентства.

"Хотелось бы отметить жестокое обращение с животными — уже который раз", — добавила она.

Это не первая "посылка" от неизвестных, которую получает издание в последнее время. К зданию, где расположена редакция "Новой газеты", 17 октября неизвестные подбросили похоронный венок с угрозами в адрес одного из журналистов, а на следующий день там же была обнаружена корзина с отрезанной головой барана. В самом издании связали получение угроз с профессиональной деятельностью.