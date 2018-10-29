КРАСНОЯРСК, 29 окт — РИА Новости. Азиатско-Тихоокеанский банк (АТБ) не является фигурантом дела о мошенничестве на 153 миллиона рублей, возбужденного в Красноярском крае, речь идет о сторонней фирме, которая занималась реализацией векселей, сообщили РИА Новости в ГУ МВД по региону.
"Вообще не в отношении АТБ (возбуждено дело – ред.), в отношении сторонней фирмы, которая занималась реализацией векселей", — уточнили в ГУ МВД.
В АТБ РИА Новости сообщили, что банк самостоятельно обратился в правоохранительные органы и предоставил всю необходимую информацию, связанную с невыплатами денежных средств владельцам векселей.
"Банк в этой сделке был только посредником и действовал в рамках закона как биржа. Мы по мере возможности проверяем всех агентов, с которыми работаем. Но как только получили информацию, что с этим агентом что-то произошло, мы тут же перестали продавать эти векселя. Уголовное дело должно быть… Потому что сам банк инициировал возбуждение уголовного дела. Оно должно быть против той организации, которая эти векселя выпускала", — сказал представитель АТБ.
Банк России в апреле взял АТБ на санацию через Фонд консолидации банковского сектора, при этом мораторий на удовлетворение требований кредиторов не вводился. АТБ является одним из крупнейших и социально значимых региональных банков Сибири и Дальнего Востока. По данным РИА Новости, АТБ на 1 июля занимал 62-е место по величине активов среди российских банков с показателем в 114,1 миллиарда рублей.