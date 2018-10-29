КРАСНОЯРСК, 29 окт — РИА Новости. Азиатско-Тихоокеанский банк (АТБ) не является фигурантом дела о мошенничестве на 153 миллиона рублей, возбужденного в Красноярском крае, речь идет о сторонней фирме, которая занималась реализацией векселей, сообщили РИА Новости в ГУ МВД по региону.

Ранее следователи главного следственного управления ГУ МВД по Красноярскому краю возбудили уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере в банковской сфере. По данным ведомства, руководители одной из финансово-торговых компаний с использованием своего служебного положения через операционные офисы другой коммерческой организации реализовывали векселя. Полученные средства со счетов фирмы были сняты, соответственно, обналичить ценные бумаги клиенты не смогли. Таким образом, были похищены деньги 120 граждан, проживающих на территории Красноярска и Красноярского края. Общая сумма ущерба составила 153 миллиона рублей. Источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что речь идет об Азиатско-Тихоокеанском банке (АТБ).

"Вообще не в отношении АТБ (возбуждено дело – ред.), в отношении сторонней фирмы, которая занималась реализацией векселей", — уточнили в ГУ МВД.

В АТБ РИА Новости сообщили, что банк самостоятельно обратился в правоохранительные органы и предоставил всю необходимую информацию, связанную с невыплатами денежных средств владельцам векселей.

"Банк в этой сделке был только посредником и действовал в рамках закона как биржа. Мы по мере возможности проверяем всех агентов, с которыми работаем. Но как только получили информацию, что с этим агентом что-то произошло, мы тут же перестали продавать эти векселя. Уголовное дело должно быть… Потому что сам банк инициировал возбуждение уголовного дела. Оно должно быть против той организации, которая эти векселя выпускала", — сказал представитель АТБ.

Банк России в апреле взял АТБ на санацию через Фонд консолидации банковского сектора, при этом мораторий на удовлетворение требований кредиторов не вводился. АТБ является одним из крупнейших и социально значимых региональных банков Сибири и Дальнего Востока. По данным РИА Новости, АТБ на 1 июля занимал 62-е место по величине активов среди российских банков с показателем в 114,1 миллиарда рублей.