МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. По факту конфликта во дворе дома на востоке Москвы, во время которого чиновник Минфина РФ применил травматическое оружие, возбуждено уголовное дело о хулиганстве, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах столицы.

Ранее официальный представитель министерства Андрей Лавров сообщил журналистам, что сотрудник Минфина Павел Ефимов применил травматическое оружие в ходе конфликта с соседями из-за парковки, чтобы защитить свою беременную жену. В настоящий момент чиновник находится дома на больничном, из-за нанесенных ему самому нападавшими травм он подал заявление в полицию, отметили в Минфине.

По данным источника РИА Новости в правоохранительных органах, инцидент произошел в минувший понедельник на Измайловском шоссе.

"В воскресенье по факту происшествия возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 213 УК РФ (хулиганство). С Ефимова взята подписка о невыезде", — сказал источник.