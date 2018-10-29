Житель Волгоградской области ответит в суде за убийства 30-летней давности

ВОЛГОГРАД, 29 окт — РИА Новости. Уголовное дело жителя Волгоградской области, который скрывался от правоохранительных органов более 30 лет за убийство пятерых человек и разбой, передано в суд, сообщает в понедельник СУ СК России по региону.

По данным следствия, в апреле 1985 года житель Камышинского района Волгоградской области выпивал спиртное со своими тремя братьями, один из них вспомнил, что его знакомый должен ему денег, и пьяная компания решила забрать долг. "Избив потерпевшего и перевернув весь его дом, они забрали найденные там 3,5 рубля и свитер мужчины", — говорится в сообщении СК.

Позже братья вооружились огнестрельным оружием, сообщает ведомство, и отправились в одно из близлежащих сел, чтобы угнать какой-нибудь транспорт и скрыться в соседнем районе области. По дороге через дачи они наткнулись на сторожа СНТ, и между ними возник конфликт. По данным следствия, мужчины до смерти избили сторожа, а тело спрятали в одном из дачных домиков. Затем они увидели на участке мотоцикл, но его владелец отказался их подвозить, и они его убили.

"Еще одной жертвой преступников стал сторож песчаного карьера, около которого у братьев была вынужденная остановка — в угнанном ими мотоцикле закончился бензин. Потерпевший скончался от ножевого ранения в грудь",- сообщает СУСК.

По данным ведомства, следствию удалось сразу установить личности преступников, но одному из них удалось скрыться, задержать его удалось только в марте 2018 года под Ижевском. Как сообщает СК, в ходе расследования выяснилось, что задержанный 57-летний мужчина убил в 1983 году двух пенсионерок в Курской области ради наживы.

"По прошествии более 30 лет мужчина вспомнил мельчайшие детали совершенных им тяжких преступлений, подробно рассказал об их обстоятельствах в ходе проведенной с его участием проверки показаний на месте", — говорится в релизе СК.

По данным ведомства, обвиняемый рассказал следователям, что, пока скрывался, менял не раз место жительство, а работу искал только вахтовым методом. Как выяснили сотрудники правоохранительных органов, мужчина все это время жил по паспорту, который получил по свидетельству о рождении давно умершего родственника. За это время он успел отсидеть три года в тюрьме за кражу.

По информации ведомства, уголовное дело передано в суд для рассмотрения.