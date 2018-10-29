В Петербурге арестовали водителя Scania, обвиняемого в смертельном ДТП

С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 окт — РИА Новости. Суд в Петербурге в понедельник арестовал на два месяца водителя грузовика Scania, обвиняемого в совершении ДТП с 8 погибшими, сообщает объединенная пресс-служба городских судов (ОПС).

По данным следствия, авария произошла в субботу вечером на 36-м километре ЗСД, столкнулись грузовики Iveco и Scania. В результате Iveco выехал на встречную полосу, где врезался в микроавтобус Hyundai Starex, который загорелся.

Жертвами ДТП стали водитель и еще семь человек, ехавших в Starex, водителя Iveco доставили в больницу с тяжелыми травмами, водитель Scania не пострадал. В сети появилось видео с места аварии, на котором видны охваченные огнем автомобили. В результате столкновения машины оказались за пределами трассы.

"Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Ромуальдаса Ряпшаса, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 5 статьи 264 УК РФ (нарушение ПДД и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц), сроком на 2 месяца, по 26 декабря 2018 года", — говорится в сообщении.

Как полагает следствие, Ряпшас, управляя технически исправным автомобилем Scania с полуприцепом, следовал по ЗСД в направлении от КАД к поселку Белоостров. В условиях светлого времени суток, сухого дорожного покрытия Ряпшас избрал скорость 80 км/ч, которая не обеспечила ему возможность достаточного контроля за движением транспортного средства, не выдержал необходимую дистанцию до движущегося в попутном направлении автомобиля Iveco с полуприцепом и совершил с ним столкновение. В результате столкновения Iveco выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем Hyundai. В результате ДТП Hyundai загорелся, водитель и 7 пассажиров автомобиля получили телесные повреждения, от которых скончались на месте происшествия, отмечается в сообщении.

Арестованный признал свою вину частично.