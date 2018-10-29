В Иркутске суд по делу об отравлении "Боярышником" заслушает потерпевших

ИРКУТСК, 29 окт – РИА Новости. Ленинский районный суд Иркутска продолжил рассмотрение дела об отравлении контрафактом "Боярышник", от употребления которого в декабре 2016 года в Иркутске скончались 62 человека, с заслушивания показаний потерпевших, сообщает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Ленинский районный суд Иркутска 22 октября огласил обвинительное заключение семи фигурантам дела об отравлении "Боярышником", в состав которого входил метиловый спирт. Среди обвиняемых пять выходцев из Азербайджана Сулейман Рустамов, Рахман Мехдиев, Сеймур Алиев, Анар Бабаев, Заур Абилов и две жительницы Иркутской области Юлия Мелентьева и Светлана Красноярова. Они обвиняются в производстве и сбыте продукции, не отвечающей требованиям безопасности, совершенной группой лиц по предварительному сговору, повлекшие по неосторожности причинение смерти потребителей. Также на первом заседании был опрошен один из потерпевших. Всего потерпевшими по данному уголовному делу признаны 73 человека.

В понедельник на судебное заседание были вызваны 11 потерпевших, из них суд успел заслушать 7 человек. Среди опрошенных был выживший после употребления контрафакта, остальные потеряли кого-то из близких. Все они отмечали, что их родственники длительное время злоупотребляли спиртными напитками, кто-то пил "Боярышник" в течение нескольких лет.

"На судебное заседание будут вызваны все, кто признан потерпевшими по данному делу. Если кто-то не явится, то причина отказа должна быть юридически обоснована", — сообщила РИА Новости гособвинитель Ирина Доронина, добавив, что суд продолжить заслушивать потерпевших во вторник.

В феврале 2018 года Свердловский районный суд Иркутска по делу о "Боярышнике" приговорил владелицу торгового павильона к 4 годам и продавца этого павильона к 3 годам колонии общего режима. В сентябре еще один фигурант этого дела был приговорен к 2 годам и 7 месяцам колонии и штрафу 200 тысяч рублей.