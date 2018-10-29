В Иркутске суд по делу об отравлении "Боярышником" заслушает потерпевших

ИРКУТСК, 29 окт – РИА Новости. Ленинский районный суд Иркутска продолжил рассмотрение дела об отравлении контрафактом "Боярышник", от употребления которого в декабре 2016 года в Иркутске скончались 62 человека, с заслушивания показаний потерпевших, сообщает корреспондент РИА Новости из зала суда.
В понедельник на судебное заседание были вызваны 11 потерпевших, из них суд успел заслушать 7 человек. Среди опрошенных был выживший после употребления контрафакта, остальные потеряли кого-то из близких. Все они отмечали, что их родственники длительное время злоупотребляли спиртными напитками, кто-то пил "Боярышник" в течение нескольких лет.
"На судебное заседание будут вызваны все, кто признан потерпевшими по данному делу. Если кто-то не явится, то причина отказа должна быть юридически обоснована", — сообщила РИА Новости гособвинитель Ирина Доронина, добавив, что суд продолжить заслушивать потерпевших во вторник.
В феврале 2018 года Свердловский районный суд Иркутска по делу о "Боярышнике" приговорил владелицу торгового павильона к 4 годам и продавца этого павильона к 3 годам колонии общего режима. В сентябре еще один фигурант этого дела был приговорен к 2 годам и 7 месяцам колонии и штрафу 200 тысяч рублей.