У Развозжаева были личные проблемы, сообщила бывшая коллега журналиста

САРАТОВ, 29 окт — РИА Новости. Сотрудник телеканала НТВ Никита Развозжаев, который покончил с собой в Москве, в последнее время испытывал личные проблемы, сообщила РИА Новости его бывшая коллега по телекомпании Юлия Перепелова.

Ранее в пресс-службе НТВ сообщили РИА Новости, что сотрудник телеканала Никита Развозжаев покончил с собой в понедельник. На своей странице в соцсети "ВКонтакте" Развозжаев оставил прощальное послание родным и близким. По факту его смерти СК РФ проводит проверку.

"Это его личная трагедия, она никак не связана с работой… Он был очень добрый, неконфликтный, спокойный", — сказала собеседница агентства, отметив, что работала с Развозжаевым в программе "Чрезвычайное происшествие" на НТВ, где она была продюсером.

Перепелова добавила, что Никита был в разводе.

"Я работала с Никитой на НТВ, он был замечательным журналистом. Всегда был готов помочь, подсказать, выручить. Великодушный и добрый человек. В последнее время у него были личные проблемы, которые он так и не смог пережить. Каждому в жизни выпадает своя боль и горе, иногда они настолько сильные, что справиться достаточно сложно", — написала Перепелова на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".

"Это огромная потеря, это большое горе. Соболезную родным и близким", — добавила она.

Год назад во время прямого включения из Парка Горького в День ВДВ 2 августа нетрезвый мужчина ударил Развозжаева, корреспондента программы "Чрезвычайное происшествие", кулаком в лицо. Обидчик журналиста НТВ, который, как выяснилось, никакого отношения к ВДВ не имел, получил полгода исправительных работ. Тогда Развозжаев в беседе с РИА Новости отметил, что решение суда его устраивает.

Никита Развозжаев родился 22 июля 1993 года в Саратове. Окончил Институт журналистики Саратовского государственного университета. Работал в ГТРК "Саратов", а с конца 2016 года — в программе "Чрезвычайное происшествие" на НТВ.