МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Журнал The New Times подаст апелляцию на решение суда о штрафе в 22 миллиона рублей в течение десяти дней, заявила главный редактор издания Евгения Альбац.

Ранее суд в Москве оштрафовал на 22 миллиона рублей журнал The New Times и его главного редактора Евгению Альбац за то, что редакция несвоевременно сообщила Роскомнадзору о получении денег от иностранных агентов. Как в понедельник заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, штраф журналу определен в строгом соответствии с законодательством.

"В ближайшие 10 дней наш адвокат подаст апелляцию на решение мировой судьи… В любом случае, мы будем бороться. Шансов немного, но попытаться стоит", — написала Альбац в своей авторской колонке в журнале в понедельник.

По ее словам, штраф выписан ООО "Новые Времена", издателю The New Times и сетевого издания newtimes.ru, за административное правонарушение по статье 13.15.1, ч. 1 Кодекса РФ об административных правонарушениях ("Непредоставление либо несвоевременное предоставление редакцией средства массовой информации, вещателем или издателем информации о получении денежных средств, предоставление которой предусмотрено законодательством Российской Федерации о средствах массовой информации").

Альбац отметила, что издатели "банально пропустили" тот факт, что средства от спонсоров и в результате краудфандинга переводились на счета "Фонда поддержки свободы прессы", который является иностранным агентом. Однако она настаивает на том, что после получения "представления об устранении нарушений федерального законодательства" из Тверской межрайонной прокуратуры города Москвы в июне этого года нарушения были устранены.

По словам Альбац, средства на покрытие судебных издержек издание планирует собирать с помощью краудфандинга. "Понятно, что ни 22 миллионов рублей, ни суммы в десять раз меньшей у нас нет", — добавила она.

В Союзе журналистов России ранее отметили, что это "самый крупный штраф для СМИ в российской истории", подчеркнув, что его размер "вызывает недоумение" и организация будет внимательно следить за ситуацией.