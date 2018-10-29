В Иваново задержали обвиняемого в изнасиловании и убийстве четырех женщин

ЯРОСЛАВЛЬ, 29 окт – РИА Новости. Житель Иваново задержан по подозрению в изнасиловании и убийстве четырех женщин в 2010-2011 годах, сообщило СУСК РФ по региону в понедельник.

По данным следствия, с 1 июня 2010 года по 14 мая 2011 года в лесах Ивановского района, недалеко от населенных пунктов и автомобильных дорог, были обнаружены тела четырех молодых женщин с ранами на шее или следами удушения, а также следами сексуального насилия.

Чтобы установить убийцу, следователям и полиции пришлось проделать огромную работу, отмечает следственное управление.

"По уголовному делу допрошено 373 лица, назначено и проведено более 150 судебных экспертиз в экспертных учреждениях Москвы, Ярославля, Иваново; проведено 39 осмотров, 41 обыск, 6 опознаний, три следственных эксперимента. В главном управлении криминалистики СК России проведено в общей сложности 43 молекулярно-генетических исследования в отношении 4725 лиц", — говорится в сообщении.

В результате на днях удалось установить и задержать подозреваемого.

"Им оказался 39-летний ранее судимый житель Иванова. Двадцать четвертого октября 2018 года он был задержан в Череповце Вологодской области, где работал маляром, и доставлен в Иваново. В настоящее время мужчине предъявлено обвинение, судом по ходатайству следователя в отношении мужчины избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", — информирует следствие.