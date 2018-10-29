В Минфине рассказали о нападении соседей на сотрудника ведомства

МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Сотрудник Минфина России Павел Ефимов в ходе конфликта с соседями из-за парковки применил травматическое оружие, чтобы защитить свою беременную жену, при этом из-за нанесенных ему самому нападавшими травм чиновник подал заявление в полицию, заявил журналистам официальный представитель министерства Андрей Лавров.

"В результате бытового конфликта на почве долговременных неприязненных отношений жителей дома, где он снимает однокомнатную квартиру с супругой, и нападавших, к его беременной супруге из-за того, что она паркуется на местах, предназначенных, по мнению постоянно проживающих жителей дома, только для их автомобилей, Павлу причинен ущерб средней тяжести (сломан нос, множественные ушибы)", — сказал Лавров.

По его словам, "травматическое оружие применено Павлом с целью самообороны для защиты жизни и здоровья беременной супруги на позднем сроке беременности от нападения троих нетрезвых граждан, спровоцировавших конфликт, причем первый выстрел был сделан в воздух с целью предупреждения, а второй сделан в конечность (руку)".

Согласно имеющейся у Минфина информации, Ефимов не был задержан и не находится под какими-либо ограничениями, в настоящий момент находится дома на больничном.

"Двадцать третьего октября 2018 года Павлом в правоохранительные органы подано заявление о проведении проверки в отношении действий нападавших о наличии признаков преступления, предусмотренных статьей 112 УК "Умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести", — рассказал Лавров.

"О каких-то следственных либо других действиях нам в настоящий момент не известно, эту информацию необходимо уточнять в правоохранительных органах", — добавил официальный представитель Минфина.