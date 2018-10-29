СК выясняет обстоятельства смерти журналиста НТВ Развозжаева

САРАТОВ, 29 окт — РИА Новости. Следствие проводит проверку по факту смерти сотрудника телеканала НТВ Никиты Развозжаева, сообщило главное следственное управление СК РФ по Москве.
"Утром 29 октября 2018 года вблизи жилого дома на северо-востоке Москвы обнаружено тело мужчины с повреждениями, характерными для падения с большой высоты. От полученных травм пострадавший скончался на месте происшествия. По данному факту следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета РФ по Москве проводится доследственная проверка", — говорится в сообщении.
В настоящее время следователи устанавливают обстоятельства и причины происшествия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Развозжаев стал известен год назад после инцидента в Парке Горького в день ВДВ. Тогда нетрезвый мужчина ударил корреспондента программы "Чрезвычайное происшествие" телеканала НТВ кулаком в лицо.
Никита Развозжаев родился 22 июля 1993 года в Саратове. Окончил Институт журналистики Саратовского государственного университета. Работал в ГТРК "Саратов", а с конца 2016 года — в программе "Чрезвычайное происшествие" на НТВ.