СК выясняет обстоятельства смерти журналиста НТВ Развозжаева

САРАТОВ, 29 окт — РИА Новости. Следствие проводит проверку по факту смерти сотрудника телеканала НТВ Никиты Развозжаева, сообщило главное следственное управление СК РФ по Москве.

Ранее в пресс-службе НТВ сообщили РИА Новости, что сотрудник телеканала Никита Развозжаев покончил с собой в понедельник. На своей странице в соцсети "ВКонтакте" Развозжаев оставил прощальное послание родным и близким. Близкая родственница Развозжаева сообщила РИА Новости, что родственники намерены забрать его тело для похорон в Саратов.

"Утром 29 октября 2018 года вблизи жилого дома на северо-востоке Москвы обнаружено тело мужчины с повреждениями, характерными для падения с большой высоты. От полученных травм пострадавший скончался на месте происшествия. По данному факту следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета РФ по Москве проводится доследственная проверка", — говорится в сообщении.

В настоящее время следователи устанавливают обстоятельства и причины происшествия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Развозжаев стал известен год назад после инцидента в Парке Горького в день ВДВ. Тогда нетрезвый мужчина ударил корреспондента программы "Чрезвычайное происшествие" телеканала НТВ кулаком в лицо.

Никита Развозжаев родился 22 июля 1993 года в Саратове. Окончил Институт журналистики Саратовского государственного университета. Работал в ГТРК "Саратов", а с конца 2016 года — в программе "Чрезвычайное происшествие" на НТВ.