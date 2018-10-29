В Ленинградской области столкнулись шесть грузовиков

С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 окт – РИА Новости. Сразу шесть грузовиков столкнулись в Тосненском районе Ленинградской области, сообщает пресс-служба УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

"Около 12.30 в Тосненском районе произошло столкновение шести грузовиков. Пострадавших нет", — говорится в сообщении.

Ведется проверка.