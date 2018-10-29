В Краснодарском и Ставропольском краях обнаружили вспышки АЧС

МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Россельхознадзор зафиксировал вспышки африканской чумы свиней (АЧС) в Краснодарском и Ставропольском краях, сообщает ведомство.

Вирус АЧС в Краснодарском крае обнаружили в результате лабораторных исследований проб патологического материала, отобранного от трупов домашних свиней в ОАО "Павловский мясокомбинат". Как отмечается, в настоящее время на объекте работают специалисты государственной ветеринарной службы региона.

Кроме того, управление Россельхознадзора по Ставропольскому краю и Карачаево-Черкесской Республике после получения информации о массовом падеже свиней провело обследование несанкционированной свалки, расположенной на въезде в село Журавское Новоселицкого района Ставропольского края.

Так, при обследовании было обнаружено 13 трупов свиней, во всех пробах выявлен геном африканской чумы свиней. В настоящее время в Ставропольском крае проводятся мероприятия, направленные на предотвращение распространения и ликвидацию очагов АЧС, сообщает ведомство.

Африканская чума свиней — заразная вирусная болезнь свиней, относящаяся к числу особо опасных. Для человека АЧС опасности не представляет, но наносит серьезный урон сельскохозяйственной отрасли, так как не поддается лечению и вакцинопрофилактике среди животных. Остановить распространение болезни можно только жесткими карантинными мерами.