В Калининграде завели дело после нападения мужчины с топором на музыкантов

КАЛИНИНГРАД, 29 окт — РИА Новости. Полиция возбудила уголовное дело против жителя Калининграда, который из-за громкой музыки напал с топором на уличных музыкантов, игравших возле его дома, и повредил их инструменты, сообщила пресс-служба УМВД по Калининградской области.

В пятницу сообщалось, что в полицию поступила информация о том, что возле площади Победы в центре Калининграда происходит конфликт — мужчина топором бьет инструменты уличных музыкантов. На место выехал наряд патрульно-постовой службы, всех участников доставили в отдел полиции. Музыканты написали заявления в полицию, которая начала проверку. По предварительной версии, причиной конфликта стало то, что музыканты, по мнению мужчины, играли слишком громко, он неоднократно делал им замечания. Никто не пострадал.

"Дознавателями ОМВД России возбуждено уголовное дело в отношении 49-летнего жителя Калининграда, подозреваемого в умышленном повреждении чужого имущества. Ущерб составил 35 тысяч рублей", — говорится в сообщении.

Отмечается, что уголовное дело возбуждено по части 1 статьи 167 УК РФ (умышленное уничтожение или повреждение имущества). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.