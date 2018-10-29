Мужчине, пойманному в Якутии с рюкзаком золота, грозит до пяти лет колонии

МОСКВА, 29 окт – РИА Новости. Мужчине, которого задержали в якутском лесу с рюкзаком золота на сумму 34,5 миллиона рублей, грозит до пяти лет лишения свободы.

Как следует из релиза регионального управления ФСБ, уроженец Чечено-Ингушской АССР прятался от оперативников в лесу с рюкзаком, где обнаружились свертки с золотом в виде слитков и порошка. Общая масса превысила 13 килограммов, а стоимость – 34,5 миллиона рублей.

Где он смог достать драгоценный металл, следствие не уточняет. Мужчине вменяется статья "Незаконный оборот драгоценных металлов", которая предполагает до пяти лет лишения свободы.

Если же выяснится, что у задержанного были сообщники, то дело могут переквалифицировать на вторую часть этой же статьи – она предполагает уже до семи лет заключения.

По Уголовному кодексу России, караются не только люди, совершающие в обход закона сделки с золотом, но и те, кто хранит крупные партии драгоценных металлов, камней и жемчуга "в любом виде, состоянии, за исключением ювелирных и бытовых изделий и лома таких изделий".

Задержания по такому составу в Якутии – не редкость. Последнее сообщение на эту тему проходило на прошлой неделе: прокуратура Якутии сообщала, что местный житель за незаконное хранение более 28 килограммов россыпи и слитков чистого золота получил два года колонии. Металл, добытый кустарным способом, мужчина купил у неизвестного на автотрасе.

Якутия располагает одними из крупнейших месторождений золота в России. Присутствуют как открытые рудники, так и труднодоступные, где золото выступает сопутствующим продуктом добычи наряду с ураном и мышьяком.