На Урале нашли тело подростка, пропавшего несколько дней назад

ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 окт — РИА Новости. Тело четырнадцатилетнего подростка из поселка Большой Исток в Свердловской области, пропавшего несколько дней назад, найдено в реке Исеть, сообщает в понедельник региональное управление СК РФ.

По данным ведомства, перед исчезновением ребенка видели катающимся на лодке по реке, из-за чего несколько дней поиски подростка проводились в основном на воде. Днем 29 октября тело мальчика было обнаружено в реке Исеть в районе города Арамиль, уточнили в СУСК.

"По предварительным данным, смерть подростка не носит криминального характера, так как какие-либо телесные повреждения на нем отсутствуют. Точную причину смерти несовершеннолетнего установит судебно-медицинская экспертиза", – говорится в сообщении.