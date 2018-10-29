В Туапсинском районе Кубани расчищают улицы после подтопления

Город Туапсе, который пострадал от наводнения, вызванного сильными дождями в Краснодарском крае. Архивное фото

Город Туапсе, который пострадал от наводнения, вызванного сильными дождями в Краснодарском крае. Архивное фото

ТУАПСЕ, 29 окт — РИА Новости. Спасатели, дорожные рабочие и волонтеры расчищают улицы в пострадавшем от подтопления Туапсинском районе Краснодарского края, сообщает администрация муниципалитета.

"Ударные силы брошены на расчистку улиц и дорог. Дорожники, спасатели, сотрудники МЧС, волонтеры, туапсинские студенты и студенты, приехавшие из разных городов Кубани, бригады работников предприятий и организаций района убирают ил, мусор, грязь, камни, принесенные большой водой бревна и деревья", — говорится в сообщении. Привлечена тяжелая техника, в том числе выделенная туапсинским портом.

По данным пресс-службы администрации района, в Туапсе работы ведутся на улицах Деповской, Спинова, Московской, Калараша, Фрунзе, Новицкого, Фурманова, Интернациональной, Богдана Хмельницкого, Шаумяна, Волгоградской. Продолжается расчистка улиц и дворов в северных поселениях, в селах Цыпке и Кривенковском.

Из-за сильных дождей в Туапсинском и Апшеронском районах, а также в Сочи произошло наводнение. Введен режим ЧС, частично эвакуировано население, оперативные службы переведены на усиленный режим работы. В результате стихии погибли шесть человек, пострадали 60, неизвестна судьба двух человек. Региональные власти начали выплачивать компенсации и единовременную помощь пострадавшим в результате ЧС.