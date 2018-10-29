В Москве задержали чиновника по делу о стрельбе, пишут СМИ

МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. В Москве из-за стрельбы задержали заместителя директора департамента проектного финансирования и инвестиционной политики Минфина Павла Ефимова. Об этом сообщает агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на источник.

По словам собеседника агентства, между подозреваемым и начальником транспортного отдела ООО "Спецлитмаш" завязалась драка, в ходе которой Ефимов дважды выстрелил в потерпевшего из травматического пистолета.

Источник уточнил, что подозреваемый уже признал свою вину.