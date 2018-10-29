Суд отказался вернуть на доследование дело экс-супруги Джигарханяна

МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Мировой участок 310 Москвы отказался вернуть на доследование дело бывшей жены народного артиста СССР Армена Джигарханяна Виталины Цымбалюк-Романовской, обвиняемой в нарушении тайны частной жизни, сообщил журналистам представитель артиста Евгений Парфенов.
Он надеется, что приговор будет "беспристрастным, мотивированным и обоснованным". Адвокат добавил, что Джигарханян на прениях сторон не появится по состоянию здоровья.
Сама подсудимая сообщила журналистам, что в понедельник дала показания в суде. Суть их она раскрыть отказалась, ссылаясь на то, что дело слушается в закрытом режиме. Она лишь пояснила, что настаивает на своей невиновности.
По версии следствия, Цымбалюк-Романовская установила скрытую камеру в рабочем кабинете супруга, а затем передала видеозапись одному из популярных ток-шоу. По словам свидетеля обвинения Эвелины Мазур, камера работала полгода. Обвиняемая якобы объяснила ей установку камеры необходимостью следить за делами мужа.