Суд отказался вернуть на доследование дело экс-супруги Джигарханяна

МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Мировой участок 310 Москвы отказался вернуть на доследование дело бывшей жены народного артиста СССР Армена Джигарханяна Виталины Цымбалюк-Романовской, обвиняемой в нарушении тайны частной жизни, сообщил журналистам представитель артиста Евгений Парфенов.

"Суд отказался передать дело на дополнительное расследование. Судебное следствие практически завершилось, на следующем заседании будут представлены документы по желанию сторон, это формальная процедура. Я надеюсь, что мы 8 ноября приступим к судебным прениям и в этот же день их закончим, после будет приговор", — сказал адвокат.

Он надеется, что приговор будет "беспристрастным, мотивированным и обоснованным". Адвокат добавил, что Джигарханян на прениях сторон не появится по состоянию здоровья.

Сама подсудимая сообщила журналистам, что в понедельник дала показания в суде. Суть их она раскрыть отказалась, ссылаясь на то, что дело слушается в закрытом режиме. Она лишь пояснила, что настаивает на своей невиновности.

Цымбалюк-Романовской инкриминируют часть 1 статьи 137 УК РФ "Нарушение неприкосновенности частной жизни", максимальная санкция которой составляет 2 года лишения свободы. Она не считает себя виновной.

По версии следствия, Цымбалюк-Романовская установила скрытую камеру в рабочем кабинете супруга, а затем передала видеозапись одному из популярных ток-шоу. По словам свидетеля обвинения Эвелины Мазур, камера работала полгода. Обвиняемая якобы объяснила ей установку камеры необходимостью следить за делами мужа.