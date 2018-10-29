В аэропорту Южно-Сахалинска ничего не знают о задержании певца из Пакистана

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 29 окт — РИА Новости. В международном аэропорту Южно-Сахалинска не обладают информацией о задержании пакистанского актера и общественного деятеля Факр-е-Аляма, сообщили РИА Новости в пресс-службе авиапредприятия.

Ранее стало известно, что Факр-е-Алям задержан в международном аэропорту "Хомутово" в Южно-Сахалинске в связи с окончанием срока действия визы. Об этом сообщил друг певца и актер Файсал Куреши на своей странице в Facebook

"Информацией о задержании в международном аэропорту Южно-Сахалинска пакистанского актера и общественного деятеля Факр-е-Аляма мы не располагаем. В связи с этим мы не готовы подтвердить или опровергнуть данную информацию", — сообщил агентству сотрудник пресс-службы аэропорта.

В транспортной прокуратуре региона сообщили РИА Новости, что также не обладают информацией о задержании гражданина Пакистана.