В Ангарске осудили заключенного, которого искали 21 год

ИРКУТСК, 29 окт — РИА Новости. В Ангарске вынесен приговор заключенному, который не вернулся в исправительную колонию из отпуска 21 год назад, сообщает прокуратура Иркутской области.

Осужденный к семи годам шести месяцам в исправительной колонии города Ангарска заключенный получил в 1997 году отпуск на 12 дней, но в назначенный срок к месту отбывания наказания не вернулся. В результате розыска сбежавший был задержан в Перми спустя 21 год.

"Судом было учтено отягчающее обстоятельство — рецидив преступления, в связи с чем, отбывать наказание ему суд определил уже в колонии строгого режима сроком пять лет три месяца", — говорится в сообщении.

Отмечается, что приговор вступил в законную силу.