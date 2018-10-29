Суд отложил рассмотрение дела о крушении Falcon во Внуково

МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Солнцевский суд Москвы на 16 ноября отложил рассмотрение дела в отношении трех фигурантов процесса о катастрофе самолета Falcon в столичном аэропорту "Внуково", где погиб глава французской нефтегазовой компании Total Кристоф де Маржери, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Суд постановил: в связи с неявкой двух адвокатов отложить судебное заседание на 16 ноября, 14:00", — огласила решение судья Анна Егорова.

Солнцевский суд Москвы 2 марта 2017 года выделил в отдельное производство дело в отношении руководителя полетов "Внуково" Романа Дунаева и авиадиспетчеров Александра Круглова и Надежды Архиповой. Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного 3 частью статьи 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц").

Тот же суд 7 июля 2017 года приговорил водителя снегоуборочной машины Владимира Мартыненко к четырем годам колонии, а старшего сменного инженера Владимира Леденева — к 3,5 годам, но в связи с объявлением амнистии в честь 70-летия Победы в Великой Отечественной войне освободил их от ответственности. Суд также не стал взыскивать с фигурантов дела компенсацию в пользу потерпевших, позднее Мосгорсуд подтвердил это решение.

В ночь на 21 октября 2014 года в аэропорту Внуково при взлете разбился, столкнувшись со снегоуборочной машиной, самолет Falcon 50EX авиакомпании Unijet. При крушении погибли четыре человека — де Маржери и три члена экипажа.

По версии следствия, снегоуборочная машина, за рулем которой сидел пьяный Мартыненко, нарушая правила, выехала на взлетно-посадочную полосу, что не проконтролировал Леденев. Дунаев, Круглов и Архипова, как полагает следствие, знали о потенциальной опасности для самолета, но не сообщили о ней пилотам. В результате произошло столкновение.