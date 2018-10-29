Пакистанский певец Факр-е-Алям задержан в Южно-Сахалинске, сообщил его друг

НЬЮ-ДЕЛИ, 29 окт — РИА Новости. Известный пакистанский певец и общественный деятель Факр-е-Алям задержан в международном аэропорту "Хомутово" в Южно-Сахалинске в связи с окончанием срока действия визы, сообщил друг певца и актер Файсал Куреши.

"Сообщением от Факр-е-Аляма. Я задержан в аэропорту Южно-Сахалинска, поскольку срок действия моей визы истек два часа назад… Они хотят, чтобы я вернулся в Японию. Я не могу поехать в Японию, поскольку у меня была однократная виза. Прошу правительство Пакистана запросить российские власти с тем, чтобы мне позволили продолжить свое путешествие на Аляску", — написал Куреши на своей странице в Facebook.

Из сообщения следует, что пакистанский артист прибыл в Россию в рамках кругосветного путешествия, которое сам Факр-е-Алям назвал "Миссия Парвааз".

РИА Новости пока не располагает комментариями российских пограничников и сотрудников аэропорта.