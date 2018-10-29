Цирк не стал комментировать ЧП с нападением львицы на ребенка на Кубани

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 29 окт – РИА Новости, Юлия Насулина. Сотрудник цирка-шапито отказался комментировать инцидент с нападением львицы на ребенка во время представления в селе Успенском Краснодарского края.

В воскресенье во время представления в передвижном цирке на Кубани львица через ограждение набросилось на ребенка, сидевшего в первом ряду. В результате девочка с рваными ранами лица и другими повреждениями была доставлена в местную больницу, позже ее перевели в краевую ЦРБ. Уголовное дело возбуждено по статье "Оказание услуги, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей".

"Кубанские новости" сообщали, что инцидент произошел в цирке-шапито "Мондиаль". "Никаких комментариев прессе", — сказал РИА Новости сотрудник цирка, не выслушав вопрос.