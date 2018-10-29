Ищенко обжаловал решение Приморского краевого суда

ВЛАДИВОСТОК, 29 окт – РИА Новости. Участвовавший в сентябрьских выборах губернатора Приморья Андрей Ищенко (КПРФ) подал в Верховный суд РФ апелляционную жалобу на решение Приморского краевого суда, отказавшего ему в обжаловании итогов выборов.

Приморский краевой суд 12 октября отклонил иск коммуниста об отмене решения избиркома региона, признавшего результаты выборов главы края недействительными.

"Сегодня была подана апелляционная жалоба в Верховный суд РФ на Решение Приморского краевого суда об отказе в признании решения КИК ПК (краевая избирательная комиссия Приморья) об отмене результатов голосования от 16 сентября", — написал на своей странице в Facebook адвокат Ищенко Максим Чихунов.

Там же он опубликовал фото принятой 29 октября жалобы.

Избирком Приморья по рекомендации ЦИК РФ признал результаты выборов главы региона недействительными. Бывший врио губернатора Приморского края Андрей Тарасенко заявил, что считает правильным решение об отмене итогов выборов. Ищенко выразил готовность оспаривать результаты на трех территориях — в Уссурийске, Артеме и Находке. Всего им подано более 30 исков, отмечал кандидат от КПРФ.

В пятницу избирком начал прием документов на выдвижение кандидатов для участия в новых выборах главы края, которые состоятся 16 декабря.