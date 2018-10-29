Пострадавшую от укуса львицы девочку переведут в краснодарскую больницу

МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Девочка, пострадавшая от нападения львицы в цирке Краснодарского края, будет переведена на лечение в Краснодар, такое поручение дал глава региона Вениамин Кондратьев.

Ранее в Следственном комитете РФ сообщили, что во время представления 28 октября в передвижном цирке в селе Успенском Успенского района Краснодарского края львица напала на девочку. Животное через ограждение набросилось на ребёнка, сидевшего в первом ряду. В результате ребёнок с рваными ранами лица и другими повреждениями был доставлен в реанимационное отделение больницы. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье "Оказание услуги, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей".

"За пострадавшим от укуса львицы ребенком из Краснодара выслали реанимобиль с бригадой врачей. Глава региона Вениамин Кондратьев поручил министерству здравоохранения края оказать пострадавшей всю необходимую медицинскую помощь". — говорится в сообщении на сайте администрации Краснодарского края.

Сообщается, что девочка была оперативно доставлена в Успенскую центральную районную больницу и прооперирована. "Сейчас состояние пациентки стабильное. По поручению главы региона девочка будет переведена в Краснодар, где врачи детской краевой клинической больницы окажут ей высококвалифицированную медпомощь", — отмечается в сообщении.