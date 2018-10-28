В районе Строгино в Москве спасли двоих детей, которые оказались на плоту

МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Спасатели вытащили из Москвы-реки двоих детей, которые оказались на плоту в районе Строгино, сообщается на официальном сайте МЧС России в воскресенье.

"Двадцать восьмого октября 2018 года в 19.26 в оперативную дежурную смену центра управления в кризисных ситуациях главного управления МЧС России по городу Москве поступило сообщение о том, что в районе владения 37к1 на по улице Исаковского в водоеме на плоту находятся двое детей", — говорится в сообщении.

Как отмечается, по указанному адресу оперативно выехали пожарно-спасательные подразделения. По прибытии двоих детей достали из водоема и передали сотрудникам полиции.

"Информации о пострадавших не поступало", — говорится в сообщении.