В Тюменской больнице умер ребенок, проглотивший фрагмент шарика в детсаду

ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 окт — РИА Новости. Четырехлетний ребенок, проглотивший фрагмент латексного шарика на территории детского сада, в воскресенье скончался в больнице №1 в Тюмени, сообщает следственное управление СК РФ по Тюменской области.

"В областной больнице №1 в городе Тюмень скончался 4-летний мальчик, проглотивший в сентябре текущего года фрагмент латексного шарика на территории детского сада и до настоящего времени находившийся в коме. В рамках расследования уголовного дела, возбужденного по части 2 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности), следствием будет дана уголовно-правовая оценка действиям должностных лиц детского сада", — говорится в сообщении.

В настоящее время следствие выясняет все обстоятельства произошедшего, уточняет СУСК. Следователи проверяют организацию воспитательной работы детского сада, а также помощи, оказанной медицинскими работниками малолетнему ребенку, проводится комиссионная судебно-медицинская экспертиза. Допрошены свидетели и очевидцы произошедшего.

Руководитель следственного управления взял расследование уголовного дела под личный контроль, отмечает СУСК.