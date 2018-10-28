В Тюменской больнице умер ребенок, проглотивший фрагмент шарика в детсаду

ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 окт — РИА Новости. Четырехлетний ребенок, проглотивший фрагмент латексного шарика на территории детского сада, в воскресенье скончался в больнице №1 в Тюмени, сообщает следственное управление СК РФ по Тюменской области.
В настоящее время следствие выясняет все обстоятельства произошедшего, уточняет СУСК. Следователи проверяют организацию воспитательной работы детского сада, а также помощи, оказанной медицинскими работниками малолетнему ребенку, проводится комиссионная судебно-медицинская экспертиза. Допрошены свидетели и очевидцы произошедшего.
Руководитель следственного управления взял расследование уголовного дела под личный контроль, отмечает СУСК.