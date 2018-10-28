В Барнауле после столкновения двух трамваев пострадали четыре человека

БАРНАУЛ, 28 окт — РИА Новости. Четыре человека пострадали в воскресенье в результате столкновения двух трамваев в Барнауле, сообщает ГУ МВД по Алтайскому краю.

По данным ведомства, авария произошла в 15.20 местного времени (11.20 мск) на пересечении улиц Советской армии и Павловского тракта.

"Водитель трамвая производила буксировку неисправного вагона, движущегося впереди, по улице Советской армии. При движении от проспекта Коммунаров в сторону Павловского тракта произошло расцепление механизма, в результате неуправляемый вагон продолжил движение под уклон, что повлекло наезд на стоящий на трамвайной остановке трамвай маршрута №5. Пострадали четыре пассажира трамвая, им оказана медицинская помощь, не госпитализированы", — говорится в сообщении.

Днем 28 октября в Барнауле столкнулись два трамвая, сообщает группа "Инцидент Барнаул". По словам очевидцев, в ДТП пострадали парень и девушка. pic.twitter.com/NpGfxF1j6N — dbolto (@dbolto) 28 октября 2018 г.

В настоящее время по данному факту проводится проверка, по результатом которой будет принято решение.