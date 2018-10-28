В Петербурге после ДТП с погибшими задержали водителя грузовика

С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 окт – РИА Новости. Водитель автомобиля Scania, попавшего в ДТП с 8 погибшими, задержан в Петербурге, сообщил РИА Новости представитель ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.

"В рамках возбужденного уголовного дела задержан водитель Scania", — сказал собеседник агентства.

По данным следствия, авария произошла в субботу вечером на 36-м километре ЗСД, столкнулись грузовики Iveco и Scania. В результате Iveco выехал на встречную полосу, где врезался в микроавтобус Hyundai Starex, который в результате загорелся.

Жертвами ДТП стали водитель и еще семь человек, ехавших в Starex, водителя Iveco доставили в больницу с тяжелыми травмами, водитель Scania не пострадал. В сети появилось видео с места аварии, на котором видны охваченные огнем автомобили. В результате столкновения машины оказались за пределами трассы.