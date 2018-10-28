В Краснодарском крае 16 населенных пунктов остаются без воды

МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Еще 16 населенных пунктов в Краснодарском крае остаются без воды, аварийно-восстановительные работы продолжаются, сообщила пресс-служба МЧС России.

"Водоснабжение в течение суток восстановлено в четырех населенных пунктах для 1628 жилых домов. Предстоит восстановить еще в 16 населенных пунктах, где находятся 17540 домов", — сообщили в пресс-службе.

Кроме этого, в течение суток энергоснабжение было восстановлено в шести населенных пунктах с населением около 4600 человек. По данным пресс-службы, еще шесть пунктов, где проживают около 1800 человек, остаются без света.

В МЧС отметили, что в шести пунктах временного размещения находятся 195 человек. Вертолетом Ка-32 доставлены медикаменты в населенный пункт Наджиго города Сочи, более 17,5 тонны продуктов питания и 48 тонн бутилированной воды.

Как информирует пресс-служба, со станций Туапсе и Горячий Ключ автобусами перевезены более 3400 пассажиров. Авиаперевозчиками из аэропорта Сочи организована перевозка пассажиров авиатранспортом четырех авиакомпаний. "Сегодня аварийно-восстановительные работы будут продолжены. Запланировано оказание всесторонней адресной помощи населению, информирование граждан и пассажиров о складывающейся обстановке и выполняемых мероприятиях", — добавили в ведомстве.

Из-за дождей в среду в Туапсинском и Апшеронском районах, а также в Сочи произошли подтопления. По уточнённым данным ГУ МЧС по региону, в 29 населенных пунктах произошли подтопления 2365 жилых домов. На территориях был введен режим ЧС, частично эвакуировано население, оперативные службы переведены на усиленный режим работы, идут подворовые обходы для оценки ущерба от стихии. Региональные власти сообщили о начале выплат компенсаций и единовременных выплат пострадавшим в результате ЧС.