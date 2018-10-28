В Минздраве Кубани рассказали о состоянии пострадавших от наводнения

КРАСНОДАР, 28 окт — РИА Новости. Медицинскую амбулаторную помощь в зоне подтопления оказали 125 пациентам, сообщает Министерство здравоохранения Краснодарского края.

Около 500 сотрудников сферы здравоохранения и более 90 санитарных автомобилей продолжают работать в зоне подтопления. В пострадавших от стихии районах провели 6677 подворовых обходов, полутора тысячам человек сделали прививки, более трех тысяч человек прошли профилактику против возникновения бактериальных инфекций.

"Всего госпитализированы 13 человек. Один из них (ребенок) уже выписан. Сейчас на лечении в больницах остаются 12 пациентов", — говорится в сообщении.

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Наводнение на Кубани

В среду на Краснодарский край обрушился циклон, который принес ливневые дожди. Уровень воды в отдельных местах достигает двух метров. Основной удар пришелся на Туапсинский и Апшеронский районы, а также Сочи.

Погибли шесть человек. Введен режим ЧС, население частично эвакуировали. Оперативные службы переведены на усиленный режим работы, идут подворовые обходы для оценки ущерба от стихии.

Были подтоплены почти 2,4 тысячи домов в 29 населенных пунктах, где живут более 5,3 тысячи человек. По последним данным, около 3,4 тысячи человек остаются без света.

Из-за непогоды нарушилось железнодорожное сообщение с Сочи — 24 октября размыло 230 метров пути. К субботе движение восстановили по временной схеме: по одному пути между станциями Туапсе и Горячий Ключ.

Кроме того, сильный дождь повредил мост через реку Цуквадже на федеральной трассе А-147 Джубга — Сочи. Сейчас движение там восстановлено.

Региональные власти сообщили о начале выплат компенсаций пострадавшим в результате ЧС.