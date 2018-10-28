В Минздраве Кубани рассказали о состоянии пострадавших от наводнения

КРАСНОДАР, 28 окт — РИА Новости. Медицинскую амбулаторную помощь в зоне подтопления оказали 125 пациентам, сообщает Министерство здравоохранения Краснодарского края.
"Всего госпитализированы 13 человек. Один из них (ребенок) уже выписан. Сейчас на лечении в больницах остаются 12 пациентов", — говорится в сообщении.
Наводнение на Кубани
В среду на Краснодарский край обрушился циклон, который принес ливневые дожди. Уровень воды в отдельных местах достигает двух метров. Основной удар пришелся на Туапсинский и Апшеронский районы, а также Сочи.
Были подтоплены почти 2,4 тысячи домов в 29 населенных пунктах, где живут более 5,3 тысячи человек. По последним данным, около 3,4 тысячи человек остаются без света.
Из-за непогоды нарушилось железнодорожное сообщение с Сочи — 24 октября размыло 230 метров пути. К субботе движение восстановили по временной схеме: по одному пути между станциями Туапсе и Горячий Ключ.
Кроме того, сильный дождь повредил мост через реку Цуквадже на федеральной трассе А-147 Джубга — Сочи. Сейчас движение там восстановлено.
Региональные власти сообщили о начале выплат компенсаций пострадавшим в результате ЧС.