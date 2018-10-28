Военные возобновили работы по ликвидации последствий паводка на Кубани

Разрушенный, в результате сильных дождей, участок трассы Туапсе - Хадыжинск в районе станции Индюк в Краснодарском крае

Разрушенный, в результате сильных дождей, участок трассы Туапсе - Хадыжинск в районе станции Индюк в Краснодарском крае

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 окт – РИА Новости. Подразделения Южного военного округа возобновили работы по оказанию помощи жителям Хадыженска, пострадавшим в результате паводка, вызванного обильными осадками в Краснодарском крае, сообщил журналистам начальник пресс-службы ЮВО Вадим Астафьев.

"Более 100 военнослужащих соединения специального назначения ЮВО оказывают помощь жителям домов частного сектора населенного пункта — выполняют очистку придомовой территории и дворов от мусора и нанесенного ила", — сказал он, уточнив, что в субботу военнослужащими ЮВО было вывезено более 40 тонн мусора из города Хадыженска.

Нуждающихся в помощи по расчистке дворов выявляют военнослужащие подразделения военной полиции, прибывшие в Хадыженск для обеспечения порядка и оказания помощи населению. Накануне военнослужащие помогли очистить 6 домовладений города от поваленных деревьев, камней и селевых потоков.

Решением командующего войсками ЮВО генерал-полковника Александра Дворникова к ликвидации последствий паводка в Апшеронском и Туапсинском районах Краснодарского края привлечено около 200 военнослужащих и более 20 единиц тяжелой инженерной техники из состава соединения специального назначения и десантно-штурмового соединения дислоцированных в Краснодарском крае.

Из-за дождей в среду в Туапсинском и Апшеронском районах, а также в Сочи произошли подтопления. На территориях был введен режим ЧС, частично эвакуировано население, оперативные службы переведены на усиленный режим работы, идут подворовые обходы для оценки ущерба от стихии. Региональные власти сообщили о начале выплат компенсаций и единовременных выплат пострадавшим в результате ЧС.