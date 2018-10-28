В Краснодарском крае без света остаются около 3,4 тысячи человек

МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Около 3,4 тысячи человек в Краснодарском крае остаются без света из-за непогоды, сообщается на сайте Минэнерго РФ.

Как ранее сообщало министерство, с 06.45 до 10.00 26 октября из-за неблагоприятных погодных условий на Кубани происходили отключения в электрических сетях 110 кВ и массовые аварийные отключения в распределительных сетях 6-10 кВ.

"Двадцать восьмого октября по состоянию на 08.00 обесточены: ВЛ 6-10 кВ – 8; ТП – 37. Без электроснабжения остается часть бытовых потребителей в восьми населенных пунктах Туапсинского района и Лазаревского района города Сочи (около 3 400 человек). Мощность отключенных потребителей – 2,15 МВт", — говорится в справке-докладе ведомства.

К аварийно-восстановительным работам привлечены 44 бригады из 246 человек и 86 единиц техники. Отмечается, что работы затруднены из-за размытых подъездных путей.

Из-за дождей в среду в Туапсинском и Апшеронском районах, а также в Сочи произошли подтопления. На территориях был введен режим ЧС, частично эвакуировано население, оперативные службы переведены на усиленный режим работы, идут подворовые обходы для оценки ущерба от стихии. Региональные власти сообщили о начале выплат компенсаций и единовременных выплат пострадавшим в результате ЧС.