ГРОЗНЫЙ, 28 окт — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что давно забыл о руководителе чеченского отделения правозащитного центра "Мемориал" Оюбе Титиеве и считал процесс над ним завершенным.

Судебный процесс по делу Титиева, обвиняемого в хранении наркотиков в крупном размере, начался 19 июля. Допрошено свыше 60 свидетелей обвинения и защиты, среди которых десятки сотрудников правоохранительных органов.

Титиеву вменяется незаконное хранение 180 граммов марихуаны, что считается крупной партией, и грозит до 10 лет заключения с крупным штрафом. Вины он не признал и подал заявление в региональное управление СК РФ о привлечении к ответственности сотрудников полиции, которые якобы подкинули ему в машину пакет с марихуаной.

"Я давно забыл про него. Я думал, что его уже осудили или выпустили. Я даже не знал, где проходит суд над ним. Я узнал о том, что он проходит в Шалях, когда мне сообщили, что на процесс приехали правозащитники", — заявил Кадыров на пресс-конференции, комментируя по просьбе журналистов сообщения о том, что руководство региона якобы оказывает давление на суд.

"Я не знаю, почему судебный процесс еще идет, если он не виноват. Если виновен — надо посадить, а если невиновен — то отпустить", — добавил Кадыров.

Как ранее сообщал правозащитный центр "Мемориал", следственные органы Чечни трижды отказывали в возбуждении уголовного дела по заявлению Титиева о том, что наркотики ему подбросили полицейские. Апелляция дошла до Верховного суда Чечни, который 26 июня признал законным решение Старопромысловского районного суда Грозного об отказе в возбуждении уголовного дела против полицейских.