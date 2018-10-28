МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев на заседании краевого штаба по ликвидации последствий ЧС поручил завершить расчистку пострадавших от непогоды поселений Апшеронского района к вечеру 29 октября.

"Глава края поставил задачу завершить все работы, связанные с расчисткой территорий пострадавших поселений Апшеронского района к девяти вечера 29 октября", — говорится в сообщении на сайте краевой администрации.

Отмечается, что для ускорения расчистки территории в район прибыли мобильные группы со спецтехникой из других муниципалитетов.

Кроме этого, на заседании штаба глава региона поручил в срочном порядке завершить процедуру формирования списков на предоставление компенсаций. Он подчеркнул, что замедление в данной ситуации недопустимо, и отметил, что из-за "бюрократических издержек люди не могут получить выделенные средства".

"По последним данным, в станицах Куринской и Кабардинской комиссиями практически завершено составление актов о состоянии домов после подтоплений. Аналогичная ситуация и в Хадыженске — степень их готовности составляет 90%. Губернатор потребовал, чтобы все акты были сформированы в списки до девяти утра 29 октября", — говорится в сообщении.

Сообщается, что 180 жителей Апшеронского района уже получили первые выплаты. На эти цели из краевого бюджета было выделено 4,15 миллиона рублей.

Из-за дождей в среду в Туапсинском и Апшеронском районах, а также в Сочи произошли подтопления. На территориях был введен режим ЧС, частично эвакуировано население, оперативные службы переведены на усиленный режим работы, идут подворовые обходы для оценки ущерба от стихии. По уточненным данным, погибли шесть человек, пострадали 60, неизвестна судьба двух человек. Региональные власти сообщили о начале выплат компенсаций и единовременных выплат пострадавшим в результате ЧС.