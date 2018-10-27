В больницах Кубани находятся девять пострадавших от наводнения

СОЧИ, 27 окт — РИА Новости. Девять человек остаются в больницах Кубани после разгула стихии в Краснодарском крае, всего к врачам за помощью обратились 60 человек, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Краснодарского края.

По данным регионального ведомства, врачебно-сестринские бригады продолжают работу в зоне подтопления.

"Более 5 тысяч подворовых обходов совершили врачебно-сестринские бригады в подтопленных районах. Вакцинировано почти 500 человек и еще более 500 — профагировано (проведена профилактика против возникновения бактериальных инфекций во время ЧС — ред.). К врачам в зоне подтопления обратились 60 человек, всем им была оказана вся необходимая медицинская помощь в полном объеме. В больницах остается девять человек. Динамика состояния всех пациентов положительная", — говорится в сообщении.

Отмечается, что медицинская и медико-психологическая помощь оказывается всем нуждающимся в полном объеме, также в каждом из развернутых пунктов временного размещения дежурит медицинский работник и психолог.

В связи с дождями в среду в Туапсинском и Апшеронском районах, а также в Сочи произошли подтопления. На территориях введен режим ЧС, частично эвакуировано население, оперативные службы переведены на усиленный режим работы, идут подворовые обходы для оценки ущерба от стихии. МЧС сообщает о шести погибших и одной пропавшей без вести. Для контроля за ходом ликвидации последствий циклона в Краснодарский край вылетела оперативная группа с главой МЧС РФ Евгением Зиничевым. По данным синоптиков, дожди в районах, пострадавших от стихии, продолжатся до конца пятницы, затем погода наладится.