Прокачка нефти по трубопроводу на Туапсинский НПЗ возобновлена

МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Прокачка нефти по трубопроводу "Тихорецк-Туапсе-1" на Туапсинский НПЗ, прерванная из-за повреждения трубы селевым потоком, возобновлена, поставки на предприятие идут штатно, сообщил журналистам советник президента "Транснефти" Игорь Демин.

В пятницу "Транснефть" сообщила, что из-за ливней в Краснодарском крае была приостановлена работа трубопровода "Тихорецк-Туапсе-1", который снабжает Туапсинский НПЗ. Позже компания пояснила, что селевой поток повредил этот нефтепровод, разлив нефти составил около пяти кубометров. В пресс-службе "РН — Туапсинский НПЗ" сообщили, что завод продолжает осуществлять выпуск продукции, однако в связи с повреждением нефтепровода будет вынужденно переведен на горячую циркуляцию 27 октября.

"Сегодня в 13.34 по московскому времени "Черномортранснефть" возобновила транспортировку нефти по магистральному нефтепроводу "Тихорецк-Туапсе-1" в рабочем режиме… В настоящее время поставка на завод идет в штатном режиме", — сказал Демин в субботу.

Он напомнил, что прокачка нефти была остановлена из-за повреждения участка воздушного перехода нефтепровода под воздействием селевого потока в зоне ЧС. Во время работ по ликвидации инцидента поставки нефти на "РН — Туапсинский НПЗ" частично осуществлялись за счет запасов резервуарного парка "Заречье" "Черномортранснефти".

"В работе по ликвидации последствий инцидента приняли участие аварийно-ремонтные службы "Черномортранснефти", было задействовано более 100 специалистов и 45 единиц техники. На реке Туапсе установлено несколько рядов боновых заграждений", — рассказал Демин.

В ходе ликвидации последствий выхода нефти специалисты отобрали пробы природной воды на содержание нефтепродуктов в девяти точках реки Туапсе и в месте впадения реки в Черное море. Также осуществлялся отбор фоновых проб выше места инцидента. "Комплексные мероприятия по окончательной ликвидации последствий выхода нефти продолжаются", — заключил представитель "Транснефти".