На Кубани было задержано и отменено движение 75 поездов

МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Движение 75 пассажирских поездов было задержано и отменено после проливных дождей и схода селей в Краснодарском крае, сообщил РИА Новости представитель оперативного штаба на месте ЧС.

"Были отменены 36 и задержаны 39 пассажирских поездов", — сказал собеседник агентства.

По его словам, почти полторы тысячи пассажиров размещены в гостиницах Краснодара, еще 1,54 тысячи — в гостиницах Сочи. "Питание и размещение на безвозмездной основе обеспечивает АО "Федеральная пассажирская компания", — отметил собеседник агентства.

В связи с дождями в Туапсинском и Апшеронском районах, а также в Сочи произошли подтопления. Введен режим ЧС, частично эвакуировано население, оперативные службы переведены на усиленный режим работы, идут подворовые обходы для оценки ущерба от стихии. По уточненным данным, погибли шесть человек, пострадали 60, неизвестна судьба двух человек. Региональные власти сообщили о начале выплат компенсаций и единовременных выплат пострадавшим в результате ЧС.