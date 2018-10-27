В Приморье после гибели людей при обрушении моста возбудили дело

Автомобильный мост в районе села Осиновка в Михайловском районе Приморского края, обрушившийся во время проезда по нему большегрузного автомобиля Volvo. 26 октября 2018

Автомобильный мост в районе села Осиновка в Михайловском районе Приморского края, обрушившийся во время проезда по нему большегрузного автомобиля Volvo. 26 октября 2018

ВЛАДИВОСТОК, 27 окт — РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело по статье о нарушении ПДД и эксплуатации транспортных средств после гибели двух человек при обрушении моста в Приморье, сообщил РИА Новости представитель регионального СУ СК РФ.

"Дело возбуждено по части 5 статьи 264 УК РФ (деяние, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц – ред.)", — сказал собеседник. По его словам, дело возбуждено в отношении водителя грузового автомобиля.

Ранее в МЧС сообщили, что автомобильный мост в Михайловском районе Приморья обрушился в пятницу во время проезда по нему большегруза. Грузовик в момент обрушения моста придавил легковую машину, позже в ней нашли тела девушки и ребенка.

По версии следствия, 26 октября подозреваемый, двигаясь на грузовике и перевозя груз по участку автодороги "село Осиновка — поселок Рудная Пристань" по направлению в Осиновку, выехал на автомобильный мост, находящийся в зоне действия дорожного знака 3.11 (ограничение массы).

"В результате чего произошло обрушение мостовых пролётов. При скатывании в обратном направлении грузового автомобиля произошло зажатие между полуприцепом и опорой моста легкового автомобиля, в котором находились водитель и её малолетний ребёнок, обе погибли на месте", — сказал собеседник агентства.

Назначены судебные эксперты, в том числе автотехническая и строительно-техническая. Помимо этого, в рамках расследования уголовного дела будет дана правовая оценка действиям (бездействию) должностных лиц, ответственных за эксплуатацию мостов.