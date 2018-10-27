В Приморье после гибели людей при обрушении моста возбудили дело

ВЛАДИВОСТОК, 27 окт — РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело по статье о нарушении ПДД и эксплуатации транспортных средств после гибели двух человек при обрушении моста в Приморье, сообщил РИА Новости представитель регионального СУ СК РФ.
Ранее в МЧС сообщили, что автомобильный мост в Михайловском районе Приморья обрушился в пятницу во время проезда по нему большегруза. Грузовик в момент обрушения моста придавил легковую машину, позже в ней нашли тела девушки и ребенка.
"В результате чего произошло обрушение мостовых пролётов. При скатывании в обратном направлении грузового автомобиля произошло зажатие между полуприцепом и опорой моста легкового автомобиля, в котором находились водитель и её малолетний ребёнок, обе погибли на месте", — сказал собеседник агентства.
Назначены судебные эксперты, в том числе автотехническая и строительно-техническая. Помимо этого, в рамках расследования уголовного дела будет дана правовая оценка действиям (бездействию) должностных лиц, ответственных за эксплуатацию мостов.