На Кубани военнослужащие ЮВО приступили к ликвидации последствий стихии

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 окт – РИА Новости. Около 200 военнослужащих Южного военного округа приступили к оказанию помощи населению Хадыженска Краснодарского края в ликвидации последствий разгула стихии, сообщил журналистам начальник пресс-службы ЮВО Вадим Астафьев.

В связи с дождями в Туапсинском и Апшеронском районах, а также в Сочи произошли подтопления. Введен режим ЧС, частично эвакуировано население, оперативные службы переведены на усиленный режим работы, идут подворовые обходы для оценки ущерба от стихии.

"Решением командующего войсками ЮВО генерал-полковника Александра Дворникова в Апшеронском и Туапсинском районах привлечено около 200 военнослужащих и более 20 единиц тяжелой инженерной техники из состава соединения специального назначения и десантно-штурмового соединения, дислоцированных в Краснодарском крае", — сказал он.

Ранее для мониторинга зоны паводка в районе Горячего Ключа на Кубани было выделено три расчета беспилотных летательных аппаратов "Орлан" и "Тахион" Южного военного округа. Кроме того, в готовности к действиям по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций содержатся более 300 военнослужащих и около 40 единиц техники, в том числе военно-транспортные вертолеты армейской авиации ЮВО.

Всего в местах дислокации войск ЮВО на территории Южного и Северо-Кавказского федеральных округов, а также военных базах в Армении, Южной Осетии и Абхазии более 7 тысяч военнослужащих и свыше 1,3 тысячи единиц тяжелой инженерной, пожарной техники, кораблей и катеров Черноморского флота и Каспийской флотилии и расчетов беспилотных летательных аппаратов, готовых к выполнению задач во взаимодействии с подразделениями МЧС.